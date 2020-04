Notre Dame, un anno dall’incendio che la devastò. Macron:”Faremo di tutto per ricostruirla”

PARIGI – Oggi, 15 aprile 2020, è il primo anniversario dal terribile incendio che devastò la cattedrale di Notre-Dame, a Parigi.

Il rogo distrusse parte dell’edificio, capolavoro gotico e patrimonio dell’umanità. Fortunatamente la sua struttura, la facciata e i tesori che custodisce furono salvati grazie al rapido intervento dei soccorritori. La sua guglia, uno dei suoi simboli della capitale francese, è crollata dopo essere stata preda per più di un’ora delle fiamme. L’episodio fu vissuto come una tragedia non solo dal popolo francese ma dall’intera popolazione mondiale.

Proprio nella giornata odierna, il presidente francese, Emmanuel Macron, nonostante i problemi legati all’emergenza Coronavirus, ha voluto dedicare un discorso proprio al dramma che ha colpito lo scorso anno il paese. Nel suo discorso ha affermato che, una volta risolto il problema della pandemia, i lavori alla cattedrale ricominceranno come previsto.

Il restauro della chiesa non era ancora del tutto cominciato, perché spesso interrotti dal maltempo. Dal 16 marzo, invece, il governo ha deciso di chiudere in cantiere per tutelare gli operai dato il diffondersi del Coronavirus.

“Ricostruiremo Notre-Dame – ha spiegato Macron – in 5 anni, ho promesso. Faremo di tutto per rispettare questa scadenza. Certo, il cantiere è in attesa in questo momento per la crisi sanitaria, ma riprenderà appena sarà possibile”.

“Se il restauro di Notre-Dame interessa noi tutti – continua il presidente – è senza dubbio anche perché si tratta di un simbolo della resilienza del nostro popolo, della sua capacità a superare le prove, e a rialzarsi”. Ha terminato poi il discorso ringraziando tutti coloro che un’anno fa la salvarono e che si impegneranno nel ricostruirla.

Nella serata, invece, la campana “Emmanuel” della torre sud di Notre-Dame di Parigi darò dei rintocchi per commemorare l’inizio dell’incendio.

