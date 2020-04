Omicidio Apicella, la moglie: “Voglio guardare negli occhi gli assassini di mio marito”

NAPOLI – La morte di Pasquale Apicella ha sconvolto tutti ma in tanti hanno pianto e si sono stretti introno alla sua famiglia. Un dolore troppo forte da sopportare ma vissuto con grande dignità dalla moglie Giuliana Ghidotti, diventata simbolo di fierezza e forza soprattutto per i suoi figli, due bambini piccoli che on potranno più rivedere il loro papà. Pasquale è morto mentre svolgeva il suo lavoro in modo esemplare, quello di voler garantire alla giustizia dei banditi, senza scrupoli, che avevano commesso un furto che hanno poi trasformato in tragedia causando la sua morte.

Una donna fiera e soprattutto innamorata della sua famiglia, dei suoi figli e del marito, come riportato da Il Mattino, ha lanciato una richiesta: “Voglio guardare negli occhi gli assassini di mio marito, voglio fissare il loro sguardo”. Una richiesta fatta tramite il suo avvocato di fiducia, il penalista Gennaro Razzino: “La vita della nostra famiglia è stata colpita da una disgrazia senza eguali. Io e i miei figli abbiamo salutato Lino domenica sera quando è uscito per il suo turno di lavoro e non lo abbiamo più visto, non lo potremo più riabbracciare perché ci è stato strappato via mentre, con coraggio, faceva il suo dovere. Nulla sarà più come prima per me e per i nostri bambini e non sappiamo come potrà essere il nostro futuro senza di lui. Eppure, in questa immane tragedia, ho sentito forte il sostegno e l’abbraccio innanzitutto delle Istituzioni tutte, del Corpo della Polizia di Stato, delle forze armate, dei corpi armati dello Stato, vigili del fuoco e amministrazioni locali e di tantissimi concittadini che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza con un gesto di tangibile solidarietà. Giunga dal più profondo del cuore il mio grazie a tutti quelli che hanno pianto insieme a me e ai miei bambini la perdita del nostro amato Lino”.

Ha ricevuto l’omaggio delle istituzioni: il capo della polizia Franco Gabrielli, accompagnato nel suo appartamento di Marano dal questore Alessandro Giuliano, ma anche una telefonata di cordoglio da parte del premier Giuseppe Conte, del Csm rappresentato dal vicepresidente David Ermini(su iniziativa del togato di Mi, il napoletano Antonio D’Amato) delle tante attestazioni di stima e di solidarietà di amici, colleghi, esponenti delle forze dell’ordine, di gente comune; del dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria Pasquale Colucci, in rappresentanza dell’amministrazione carceraria campana, dei vertici dell’Uspp Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio. E i tanti commoventi picchetti d’onore ricevuti dai vari corpi dell’arma.