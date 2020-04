By redazione

Ospedale del Mare, pericoloso assembramento di tutto il personale 118 convocato per il tampone

NAPOLI – Tamponi per tutti gli operatori della centrale operativa 118 di Napoli, situata presso l’Ospedale del Mare a Ponticelli, nella tarda mattinata diverse decine di medici, infermieri ed autisti delle ambulanze hanno effettuato il test che attesta l’eventuale presenza di contagio da coronavirus covid-19.

La centrale operativa 118 di Napoli ha il compito di inviare le ambulanze in base alle richieste di soccorso pervenute attraverso il numero telefonico 118, nonché di movimentare mezzi di soccorso speciali (elisoccorso ed idroambulanza) e ricercare posti letto. Riveste perciò un ruolo particolarmente delicato, soprattutto durante questa crisi sanitaria, e dunque la presenza di così tanti operatori in spazi ristretti – a creare un vero e proprio assembramento – ha destato non poche perplessità.

Non è chiaro ancora il motivo della convocazione d’urgenza per tutto il personale, sia quello dipendente che quello convenzionato, ma la cosa ha coinvolto anche chi avrebbe dovuto essere in servizio, di fatto provocandone così l’interruzione. Si attendono note ufficiali da parte dell’azienda.