By redazione

Panico in pieno centro, incendio in casa: marito e moglie salvati dai pompieri

AVELLINO – Attimi di panico quelli che si sono vissuti della tarda mattinata di oggi in pieno centro ad Avellino a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione. I vigili del fuoco sono stati allertati subito dopo le 13.30, dopo che le fiamme si erano sviluppate all’interno di una casa sita in via Cristoforo Colombo.

I due residenti, marito e moglie, sono stati messi in salvo e affidati ai sanitari del 118 che li hanno visitati sul posto e non c’è stato bisogno di portarli in ospedale, visto che nessuno dei due aveva riportato ferite né intossicazioni nell’incendio.

Dopo aver spento l’incendio, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’appartamento. Nessun danno al resto dell’edificio.

