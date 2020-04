Parcheggiatore abusivo positivo al Coronavirus fugge dall’ospedale: ritrovato alla stazione

By redazione

E’ accaduto nel napoletano. In un video, presente all’interno del nostro articolo, la discussione con i Carabinieri prima dell’arresto

POMPEI – Un parcheggiatore abusivo di Torre Annunziata, risultato positivo al Coronavirus, Carmine Cirillo, 53 anni, è scappato dall’ospedale di Castellammare di Stabia, dove aveva iniziato il pre-tirage per i sintomi mostrati. L’uomo è stato arrestato dopo qualche ora alla stazione della circumvesuviana di Pompei. L’episodio è avvenuto due giorni fa ma oggi è spuntato un video virale.

“Queste persone non solo fanno attività illecite ma corrono il rischio di diventare untori. Questo tizio ha rischiato di far ammalare altre persone a causa della sua incoscienza. Ringraziamo il Carabineri per l’ottimo lavoro svolto”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

In un video postato dallo stesso consigliere regionale su Facebook, si vedono i Carabinieri discutere con l’uomo prima di arrestarlo.

FOTO: LOSTRILLONE.TV

IL VIDEO: