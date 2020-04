By redazione

La raccolta non è pubblica ma interna

Parte la raccolta fondi per la famiglia di Apicella. Le precisazioni della Questura

NAPOLI – Aiutiamo la famiglia di Pasquale Apicella, il giovane poliziotto di Marano deceduto a seguito dell’incidente d’auto avuto a Secondigliano con un auto in cui vi erano 4 malviventi, dopo che avevano cercato di svaligiare una Banca. Pasquale lascia una moglie e due figli piccoli di 6 anni e 4 mesi CONTO CORRENTE a favore della famiglia di Pasquale Apicella, deceduto in servizio il 27.04.2020 IBAN IT43C0310439950000000823930 (gli sono tutti zero) Intestatario/Beneficiario: Giuliana Ghidotti Apicella (moglie di Pasquale) DEUTSCHE BANK – Sportello di Marano di Napoli scrivere nella causale: AIUTIAMO LA FAMIGLIA DI PASQUALE

IL CHIARIMENTO DELLA QUESTURA

Con riferimento ad alcune notizie diffuse oggi da un’agenzia di stampa, si specifica, per dovere di informazione, che la Questura di Napoli non ha avviato alcuna “raccolta fondi” pubblica a favore della famiglia del compianto collega Pasquale Apicella, e che quella citata è una circolare interna, non destinata alla divulgazione, volta ad aderire alle numerose richieste di informazioni di dipendenti intenzionati a sostenere la famiglia del collega.

COMUNICATO STAMPA

