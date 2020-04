Pasqua e Pasquetta in Campania, la nuova ordinanza: chiuse quasi tutte le attività

CAMPANIA – L’Ordinanza n.30 del 9 aprile 2020, firmata poco fa dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nelle giornate di domenica e lunedì prossimi (Pasqua e Lunedì in Albis) resteranno infatti chiuse tutte le attività commerciali compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari. Resteranno aperti e funzioneranno regolarmente, invece, le farmacie e i distributori di carburante. Quindi, per la Pasquetta, non sarà possibile nemmeno andare a fare la spesa.