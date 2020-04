Pasquale, il poliziotto ucciso a Napoli: lascia due figli piccoli

NAPOLI – Pasquale Apicella 37 anni, originario di Marano, lascia la mogie e due figlia piccoli uno di sei anni e l’altro di pochi mesi. L’agente scelto della Polizia di Stato è morto questa notte a Napoli per fermare un tentativo di rapina.

In servizio al commissariato di Secondigliano, Apicella era intervenuto in zona Capodichino, insieme al collega, l’assistente capo Salvatore Colucci, per una rapina effettuata alla filiale del Credit Agricole di via Abate Minichini. Giunti in Calata Capodichino, la volante è stata violentemente speronata dall’automobile dei malviventi; per Pasquale Apicella, trasportato in ospedale, non c’è stato niente da fare, mentre Colucci è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Entrato in polizia nel 2014, Apicella aveva prestato servizio sia a Milano che a Roma, prima di essere assegnato nel 2017 dapprima al commissariato di Scampia e poi, nel 2019, a quello di Secondigliano.

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL PREFETTO FRANCO GABRIELLI

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, ha espresso profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella deceduto questa mattina a Napoli durante un inseguimento di alcuni malviventi nell’espletamento del servizio.

In giornate che vedono impegnate le Forze dell’ordine nei controlli per il contenimento del coronavirus la Polizia di Stato continua l’attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo.

Il Capo della Polizia ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante l’Assistente Capo della Polizia di Stato Salvatore Colucci, rimasto ferito.

