Paura nell’area nord: due forti esplosioni nella notte

MIANO – Paura per i residenti del quartiere di Miano, questa notte ci sono state due forte esplosioni. Era intorno alla mezzanotte quando l’intero quartiere è stato svegliato da un forte boato, tante le persone – nonostante il divieto di assembramento per le restrizioni dovute alla pandemia di coronaviurs – scese in strada.

Pare trattarsi di due bombe carte esplose in via Teano al rione San Gaetano e poco più distante in via Vittorio Veneto. L’esplosione si è avvertita fino a Piscinola, non si registrano feriti ma risultano danneggiate alcune automobili parcheggiate in strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia. In fase di accertamento la natura delle due esplosioni.

