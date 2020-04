Pauroso incidente in centro nel napoletano: auto finisce contro un muro

SAN GIORGIO A CREMANO – Pauroso incidente nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano, nel napoletano. Un’aut0, che procedeva a gran velocità in strade strette, si è infatti schiantata contro un muro in via Pittore, a pochi passi dal centro cittadino. Alla guida del veicolo c’era una donna, trasportata immediatamente in ospedale, le cui condizioni non destano preoccupazione. Sul posto erano arrivati prontamente mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI