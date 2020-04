Paziente spostata da Pozzuoli a Napoli: era ‘falsa negativa’, 4 infermieri contagiati

By Giovanna Iazzetta

POZZUOLI – Dopo il contagio di massa verificatosi all’Ospedale Santa Maria delle Grazia di Pozzuoli, sembra non trovare fine il contagio a catena generato da una donna risultata erroneamente negativa al test rapido effettuato all’ospedale di Pozzuoli dove è stata ricoverata dall’1 al 3 aprile.

La donna era stata trasferita in reparto e ha contagiato 23 infermieri e 16 pazienti, accertati fino ad ora. Dopo l’esplosione del contagio diffuso all’ospedale di Pozzuoli, dovuto anche alla inefficace organizzazione dei percorsi tra pazienti Covid e non Covid, la donna era stata trasferita all’Ospedale del Mare. Qui al reparto di ematologia, a quanto apprende Fanpage.it, sono stati contagiati 4 infermieri risultati positivi al tampone. Altri medici e infermieri dell’ospedale di Napoli Est, si sono messi in quarantena domiciliare cautelativa perché manifestano alcuni sintomi del Covid19. Il reparto di ematologia dell’Ospedale del Mare è stato chiuso e sanificato, subito dopo la diffusione del contagio procurato dalla stessa paziente che aveva fatto scattare l’effetto contagio a catena al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Ora la donna è stata nuovamente trasferita, questa volta al Covid Hospital del Loreto Mare. Si tratta del secondo trasferimento. Fanpage.it aveva raccolto la testimonianza di uno degli oltre 20 contagiati tra il personale sanitario dell’ospedale di Pozzuoli, che ha raccontato come l’incredibile caso di contagio di massa sia stato agevolato da una sequela di superficialità ed inefficienze.

