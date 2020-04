Petizione contro lo show di Barbara D’Urso: raccolte oltre 382mila firme

ITALIA – Raccolte 382.000 firme per la petizione online contro Barbara D’Urso: dopo aver recitato una preghiera in diretta la scorsa domenica sera su Canale 5, nel corso della puntata di “Live, non è la D’Urso”, è partita questa raccolta firme per fermare il programma. Lanciata su Change.org, la petizione è stata promossa da Mattia Mat: viene chiesto che lo show venga cancellato definitivamente.

Tanti gli utenti che hanno firmato e lasciato commenti in merito alla questione. Tra questi, alcuni chiedono di annullare esempi di tv spazzatura come quello proposto dal programma della D’Urso e cambiare l’intrattenimento televisivo. Altri lo definiscono uno show retrogrado e di cattivo gusto, di degrado culturale, un’offesa per l’intelligenza degli italiani.

