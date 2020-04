By Ciro De Liddo

Pianura, trovato in possesso di 225 gr di hashish: nei guai un 53enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Tosca presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 225 grammi.

Luigi Ferrillo, 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

