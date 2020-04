Picchi di contagio a Napoli, Torre del Greco, Casoria e Afragola: De Luca chiede più controlli

NAPOLI – Vincenzo de Luca, il Presidente della Regione Campania, per combattere il picco dei contagi ha chiesto al Prefetto di Napoli più controlli da parte delle forze dell’ordine per i seguenti comuni: Torre del Greco, Casoria, Afragola e le strade centrali di Napoli.

De Luca ha cosi scritto: “Ho chiesto questa mattina al Prefetto di Napoli la predisposizione di un massiccio servizio di controllo da parte delle Forze di Polizie e Forze Armate in alcune realtà dove si registrano picchi di contagio.

A Torre del Greco si è registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine. Così a Casoria, Afragola e in strade centrali di Napoli. È necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti responsabili. Ma è necessario, evidentemente un controllo più capillare e anche una attività repressiva.

A tale scopo ho formalizzato la richiesta di rafforzamento della presenza di Forze Armate in Campania, a supporto dell’attività di controllo già in essere. È stato chiesto pertanto l’invio urgente di altre 300 unità di appartenenti alle Forze Armate.”

