Polizia rinviene ordigno esplosivo: nei guai una 49enne

By Giovanna Iazzetta

CASTELLAMMARE – Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo in un garage in largo Santo Spirito a Castellammare di Stabia. I poliziotti, con il supporto del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto un ordigno esplosivo del tipo “bomba carta” del peso di circa 620 grammi.

Inoltre, gli agenti hanno accertato che il contatore dell’energia elettrica del garage era stato manomesso ed allacciato abusivamente alla rete pubblica. A.B., 49enne napoletana con precedenti di polizia, è stata denunciata per fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente, omessa denuncia di materiale esplodente e furto aggravato.

COMUNICATO STAMPA

