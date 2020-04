Poliziotto ucciso a Napoli, i rapinatori: “Non volevamo uccidere”

NAPOLI – Come anticipato lunedì dalla nostra redazione riguardo l’arresto degli altri due rom della banda, colpevoli della morte dell’agente scelto Pasquale Apicella, e formata da 4 persone tutti del campo rom di Giugliano: Fabricio Hadzovic, 40 anni, Admir Hadzovic, 27 anni, Igor Adzovic, 39 anni, e Renato Adzovic, 23 anni, sono stati ascoltati questa mattina. I primi due erano rimasti incastrati nell’auto, identificati e arrestati mentre i complici erano riusciti a dileguarsi prima di essere catturati successivamente. Dopo una serrata indagine le forze dell’ordine sono riusciti a rintracciarli

Questa mattina per i quattro c’è stata l’udienza di convalida in videoconferenza, hanno ammesso che non c’era in loro la volontà di uccidere ed hanno fornito i dettagli di quanto accaduto quella notte. Hanno ammesso le proprie responsabilità ma hanno sostenuto di non aver avuto intenzione di uccidere; l’ipotesi di reato è di omicidio volontario con dolo eventuale, come riportato da fanpage, ovvero di non aver agito per uccidere il poliziotto ma di aver messo in pratica comportamenti che sapevano avrebbero potuto avere esiti così gravi e di averne accettato le conseguenze. Hanno confermato anche il tentato furto ai danni della Deutsche Bank di Casoria, all’incrocio tra via Marconi e via Pio XII.

LA RICOSTRUZIONE DI QUELLA NOTTE

Nel primo interrogatorio hanno raccontato di essersi spostati da Giugliano, dove si trova il campo rom dove abitano, sulla Audi A4 station wagon. Hanno raggiunto Casoria per il primo tentativo di furto, quello ai danni della Deutsche Bank. Lì hanno rubato una Fiat Punto e l’hanno usata come ariete, sfondando la vetrata per asportare il bancomat. E’ però scattato l’allarme e così sono scappati. Sono andati in via Abate Minichini, dove c’è la Credit Agricole. A quel punto, durante il secondo tentativo di furto, è però arrivata la volante del commissariato San Carlo Arena. Fabricio Hadzovic, che era alla guida, ha raccontato di averla speronata e di essere fuggito lungo via Calata Capodichino a oltre 150 chilometri all’ora per non farsi arrestare. Si sarebbe accorto dell’arrivo della volante di Apicella solo all’ultimo momento, avrebbe provato a sterzare e a frenare ma non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto che si è rivelato fatale per il poliziotto.

