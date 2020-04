Poliziotto ucciso da 4 Rom a Napoli: l’omaggio delle forze dell’ordine

NAPOLI – Si sono riuniti tutti sotto il commissariato di Secondigliano con un unico scopo: rendere omaggio a Pasquale Apicella, agente di Polizia morto ieri notte nel tentativo di sventare una rapina ad un istituto di credito a Napoli. Il poliziotto di 37 anni di Marano di Napoli, era immediatamente intervenuto per sventare il furto che era stato messo in atto da 4 Rom provenienti da Giugliano. La fortuna però, non è stata dalla sua parte ed è rimasto ucciso dopo uno scontro frontale con l’auto dei malviventi. In seguito, i 4 Rom sono stati tutti arrestati.

Questo’oggi, una delegazione di tutte le forze dell’ordine si sono riuniti sotto al Commissariato di appartenenza di Pasquale Apicella ed hanno voluto rendergli omaggio.

