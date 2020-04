Poliziotto ucciso in uno scontro con rom di Giugliano, i colleghi: “Vogliamo partecipare ai funerali”

NAPOLI – Sono ancora notevoli il cordoglio e lo sconcerto per la morte del 37enne Pasquale Apicella, poliziotto nelle prime ore di ieri mattina a Napoli nel tentativo di sventare una rapina nello scontro con l’auto dei rapinatori, 4 rom di Giugliano, successivamente tutti arrestati. I colleghi di Apicella hanno manifestato la volontà di partecipare ai funerali dell’agente scelto, nonostante il decreto ministeriale anti-contagio non preveda questa possibilità. A renderlo noto, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

“Tantissimi suoi colleghi hanno fatto sapere di voler partecipare al suo funerale e a questo punto ci chiediamo: dopo le manifestazioni del 25 aprile, con centinaia di partecipanti che hanno provocato assembramenti in tutta Italia, con che coraggio il ministro Lamorgese vieterà ai poliziotti che ne fanno richiesta la partecipazione alle esequie di un collega che ha perso la vita mentre tentava di difendere la nostra sicurezza?”, ha dettoLollobrigida.

Il segretario generale del Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia), Fabio Conestà, ha poi aggiunto:

“Abbiamo visto sfilare anarchici e gente dei centri sociali al mattino, militanti di Forza Nuova il pomeriggio, i telegiornali hanno trasmesso le immagini della folla al corteo funebre del sindaco morto di Coronavirus. E ora noi non possiamo partecipare al funerale del nostro collega ucciso in servizio? Ministro, conceda una deroga al decreto e ci permetta di rendere il degno omaggio a Pasquale Apicella”.

Conestà ha poi annunciato, ieri, che il Mosap si costituirà parte civile contro i malviventi che hanno causato la morte di Apicella:

“Non possiamo continuare ad assistere inermi di fronte alle condotte di chi, anziché rispettare quanti ogni giorno, divisa o meno indosso – a volte senza nemmeno gli strumenti di protezione – rischia la vita ed in questi ultimi tempi anche il contagio da COVID 19. Il MOSAP – perpetuando quanto già operato a Roma per la vicenda dell’agente vittima di tentato omicidio a Tor Bella Monaca, ed a Trieste per la vicenda della barbara uccisione di due poliziotti – ha già conferito incarico all’Avv. Prof. Antonello Madeo, al fine di intervenire nel procedimento sin da subito, e costituirsi parte civile nel processo contro chi ha ancora una volta calpestato le istituzioni, in un momento così drammatico per l’intero Paese”.

”Da oggi – continua Conestà – ci saranno una vedova e dei bambini che, per colpa di criminali senza scrupoli, non rivedranno più il loro congiunto, uno di quei poliziotti che, lontano da riflettori e casi eclatanti, svolgeva il suo mestiere con professionalità, in uno dei contesti ambientali più difficili non solo a livello nazionale, dove si rischia la vita anche per sventare un crimine banale come il furto”.

Al sostegno e alla vicinanza alla famiglia di Pasquale Apicella, si associa il segretario provinciale del Mosap di Napoli, Luigi Di Michele: “offriremo tutto il nostro sostegno alla famiglia del nostro amato Pasquale, ci saremo sempre. A 37 ani non si può morire cosi’ lasciando nella prostrazione e nel dolore la sua famiglia, i genitori, i colleghi. Pasquale ci siamo noi per i tuoi cari”.