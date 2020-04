Poliziotto ucciso per evitare colpo in banca: fermati due Rom del campo di Giugliano

NAPOLI – Pasquale Apicella è morto a 37 anni mentre svolgeva il suo lavoro. Questa notte, insieme ad altri colleghi, in zona Capodichino ha cercato di portare a termine il suo lavoro, garantire alla giustizia un gruppo di banditi che aveva tentato un furto in banca.

Arrivati sul posto, però, la volante è stata speronata dall’automobile dei banditi, in fuga dopo il colpo: purtroppo, per l’agente di polizia non c’è stato niente da fare, è deceduto a causa del violento impatto tra le due vetture, mentre il collega che si trovava con lui sull’auto di pattuglia è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I due giovani rom, secondo quando riportato da Il Mattino, sono stati fermati dopo un paio d’ore e sono attualmente ricoverati in ospedale, uno al Cardarelli e uno all’Ospedale del Mare. Continua la caccia per individuare eventuali complici. Pare che i due siano residenti nel campo rom di Giugliano in Campania.

