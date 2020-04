By Giovanna Iazzetta

Positiva al Coronaviurs, bloccata in camper con il marito: denunciati e sanzionati entrambi

LIGURIA – Marito e moglie della Lombardia, di cui lei positiva al Covid-19, sono stati denunciati e sanzionati dalla polizia stradale ieri poco prima delle 20, nell’area di servizio dell’A10 Conioli Sud, all’altezza di Santo Stefano al Mare. Gli agenti della stradale di Sanremo stavano effettuando i canonici controlli per il contenimento del coronavirus, quando hanno notato un camper ed hanno svolto l’accertamento di routine.

E’ risultato che la coppia giungesse dall’estero e la cattiva sorpresa è stata che nei primi giorni di marzo avevano contratto il virus ed erano stati ricoverati in ospedale e successivamente dimessi il 31 marzo. Tuttavia, mentre il marito era risultato negativo agli ultimi due tamponi, la donna seppur dimessa, risultava ancora sotto osservazione in quanto i tamponi effettuati non erano univoci, alternando negatività a positività.

