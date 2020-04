Positivo al coronavirus, ricoverato e dimesso: 28enne muore a casa

By Alessandra Chianese

L’uomo era in attesa del secondo tampone per essere dichiarato guarito

TRENTINO – Un giovane albanese 28enne, Lucjan Elezi, residente a Val di Fassa, è deceduto ieri mattina all’interno della sua abitazione. La morte è stata determinata da un’embolia polmonare. Il giovane era stato contagiato da Coronavirus ai primi di marzo; era in attesa di un secondo tampone prima di poterne dichiarare l’effettiva guarigione.

Lavorava nel settore turistico: ricoverato presso l’ospedale Rovereto, è stato curato e successivamente dimesso lo scorso 22 marzo.

Era cominciato così un periodo di isolamento fiduciario precauzionale. Il primo tampone era risultato negativo; ieri mattina doveva effettuare il secondo tampone ma sfortunatamente è deceduto.

Lucjan Elezi da anni viveva in Val di Fassa: aveva avuto un impiego nel settore edile, assieme ad alcuni parenti; poi era stato assunto come dipendente fisso del Rifugio Fredarola a Canazei. Purtroppo, la sua vita si è conclusa tragicamente: verranno fatti ulteriori approfondimenti per chiarire la vicenda.

