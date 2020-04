POZZUOLI – Emergenza Coronavirus: le ultime decisioni del sindaco.

Nella tarda serata di ieri, Vincezo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui aggiorna tutti i cittadini puteolani delle ultime decisione in merito all’emergenza Coronavirus.

Tutte le misure adottate per il contemimento, infatti, saranno prorogate oltre il 3 maggio. Il primo cittadino ha, poi, affermato che per tutti gli esercizi commerciali continuerà ad essere valida la chiusura alle ore 14, dal lunedì al sabato, di tutte le attività, ad esclusione di quelle riguardanti il settore alimentare, quelle legate a prestazioni e assistenza sanitaria, le farmacie e le parafarmacie. Chiusura domenicale per tutti tranne per edicole, farmacie e parafarmacie.

Resterà ancora chiuso il cimitero comunale di via Luciano. Inoltre, non sarà possibile accedere agli uffici comunali, aperti solo per gli adempimenti di nascita e morte e per le attività della polizia municipale e della protezione civile. Per servizi di comprovate urgenze, i cittadini potranno mettersi in contatto con la casa comunale in via telefonica e telematica.

Per quanta riguarda i negozi per bambini e neonati, Figliolia ha annunciato l’apertura solo nelle mattinate del martedì e del venerdì. Anche in questo caso gli orari saranno dalle 8 alle 14.

Tali decisioni sono state prese in seguito alla situazione complicata che Pozzuoli si sta trovando a vivere a causa del Coronavirus. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

