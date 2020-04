In corso ulteriori accertamenti per identificare altre persone presenti nella via

POZZUOLI – Pozzuoli, festa in strada nonostante i divieti: scattano le sanzioni.

Identificate e sanzionate altre 4 persone che il 29 marzo scorso hanno assistito in strada ad un ballo improvvisato da un uomo nel rione popolare “Marocchini”di Pozzuoli.

Ripresi in un video poi diventato virale sui social, i 4 – due dei quali già noti alle ffoo – sono stati identificati. In corso ulteriori accertamenti per identificare le altre persone presenti in strada.

COMUNICATO STAMPA

FOTO DI REPERTORIO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK