Pozzuoli, “non si è mai vista una giornalista bionda, fatele la multa”: sanzionato 40enne

L’uomo aveva apostrofato la nostra collega, intenta a svolgere il suo lavoro e, a differenza sua, in regola con le autorizzazioni del caso, in maniera sessista. La Municipale, dopo le verifiche del caso, è intervenuta

POZZUOLI – Siamo nel 2020 eppure ci sono ancora manifestazioni di sessismo inconcepibili, in questo caso verso le giornaliste…bionde. E’ accaduto ad una nostra collega di Canale 21 ieri pomeriggio, a Pozzuoli. In tempi di Coronavirus accade anche questo. Puntuali, però, le verifiche delle forze dell’ordine.

“Sono uscita a fare delle riprese sui controlli anti contagio a Pozzuoli con la mia telecamera – racconta Valentina Soria – Dopo duecento metri mi fermo allo slargo nei pressi dell’Anfiteatro Flavio per riprendere la municipale in azione. Mi si avvicina un ragazzo in auto che comincia a inveirmi contro dicendo in dialetto: ‘la scusa è buona. Nun s’è mai vist ‘na giornalista bionda’ e poi si dirige verso gli agenti in servizio poco distanti intimando loro di controllarmi e così è stato. Peccato che io fossi in regola e con tanto di tesserino e lui vagava in auto senza un motivo credibile e si è preso la sanzione.

L’idiozia mi fa paura almeno quanto il covid…”.

L’episodio di ieri pomeriggio è accaduto in via Terracciano a Pozzuoli, nei pressi dell’Anfiteatro Flavio. Il “brillante” cittadino, sui 40 anni d’età, come raccontato dalla stessa Valentina, è stato sanzionato a dovere dalla Municipale non essendo, lui, e non la nostra collega, in regola con l’autocertificazione.