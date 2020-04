Pozzuoli, ottava vittima di Coronavirus in città: è un Lavoratore Socialmente Utile del Comune

POZZUOLI – Ottava vittima per Coronavirus al Comune di Pozzuoli. Si tratta di Antonio Schiano, classe 1957, lavoratore socialmente utile (LSU) in servizio proprio presso l’ente comunale in via Fascione. Schiano – come riporta cronacaflegrea.it – era residente nel quartiere Monteruscello e lavorava negli uffici del servizio di igiene. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie, nel comune flegreo, nei giorni scorsi, per altre patologie ma, all’analisi realizzata attraverso il tampone, si è scoperto affetto anche da Coronavirus.