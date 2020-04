By Ciro De Liddo

POZZUOLI – Pozzuoli, rapinò un bar armato di coltello: arrestato un 23enne.

I carabinieri della Stazione di Pozzuoli hanno arrestato L.I – 23enne del posto, già ai domiciliari – in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Napoli.

Dovrà scontare in carcere 3 anni di reclusione per una rapina aggravata commessa il 25 gennaio 2019, presso un bar del posto. Nella circostanza, fu disarmato del coltello impugnato e arrestato in flagranza di reato dai militari della Sezione Radiomobile.

