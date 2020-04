Pozzuoli, scambio di salme all’ospedale: cremato defunto al posto di deceduto per Covid-19

POZZUOLI – Vicenda assurda quella accaduta presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in località La Schiana: un cadavere è stato ritirato al posto di un altro. Lo scambio è stato scoperto troppo tardi: il corpo portato via era stato già cremato. E’ stato necessario aspettare oltre due settimane per ottenere finalmente l’identificazione.

Come riporta “NapoliFanPage”, la storia si è verificata agli inizi di aprile, ma è stata diffusa nella giornata di oggi. Lo scorso 3 aprile, presso l’ospedale si era verificato un decesso con Coronavirus, motivo per cui era stata contattata un’agenzia funebre. La salma, come previsto dalle norme anti contagio, era stata posta in un sacco blu. Il giorno seguente, gli addetti a lavoro ritirano il cadavere per portarlo presso il forno crematorio: a quel punto la vittima viene cremata e ai familiari viene inviato il video che garantisce che la procedura sia stata eseguita. Una modalità adottata in quanto i parenti non possono effettuare il riconoscimento direttamente, essendo vietato recarsi in strutture ospedaliere vista l’emergenza.

Il giorno dopo, però, all’agenzia funebre arriva una telefonata dall’ospedale, in cui si afferma che probabilmente è stato commesso un errore ed è stato preso il corpo sbagliato. Lo scambio viene successivamente confermato: si sarebbe verificato nel momento in cui gli addetti sono andati a prelevare il corpo. Ci sono due versioni: l’ospedale sostiene che sia stato un errore dell’agenzia funebre. La ditta, invece, sostiene che i propri dipendenti non hanno accesso alla sala mortuaria in autonomia e che sono autorizzati solo a prelevare il corpo indicato.

Il titolare si reca presso il Santa Maria delle Grazie e chiede di poter fare l’identificazione, ma la richiesta viene respinta. Viene contattato un avvocato e fornita la versione dei fatti ai carabinieri. “Il 6 aprile – spiega l’avvocato Francesco Cinque – l’ospedale comunica al mio cliente che la direzione sanitaria ha verificato che lo scambio c’è stato e afferma che nella sala mortuaria ci fossero due salme. A questo punto ho inviato una ulteriore pec, nella stessa giornata, sottolineando anche che ci eravamo rivolti ai carabinieri. È stato interessato il pubblico ministero, che però non ha ravvisato reati. L’identificazione è stata fatta soltanto il 18 aprile, dopo una serie di rinvii dipendenti dall’ospedale.”

L’avvocato ha concluso dicendo che, anche se non è stato commesso un reato e non ci saranno conseguenze, avendo entrambe le famiglie scelto la cremazione, non si può trascurare che si sia verificata una situazione molto grave e che per risolverla e consegnare i corpi alle rispettive famiglie sia trascorso un tempo molto lungo.

