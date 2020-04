Pozzuoli, uccide il fratello a coltellate dopo una lite

POZZUOLI – Lite tra fratelli si trasforma in tragedia. I fatti sono avvenuti nella notte, intorno alle 3 a Pozzuoli in un’abitazione di via Catullo, nel Rione Toiano. Filippo Lucignano, 53 anni, ha ucciso a coltellate il fratello Rosario, 44 anni.

Alla base della lite, come riportato da Fanpage, ci sarebbero futili motivi davanti alla madre, in casa con loro al momento dell’omicidio. Filippo, il fratello maggiore, durante l’accesa discussione avrebbe preso il coltello e iniziato a colpire il fratello minore a schiena e petto, uccidendolo. La vittima, Rosario Lucignano, aveva diversi precedenti penali, mentre il fratello sarebbe incensurato. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, anche se al momento la ricostruzione del tutto apparirebbe abbastanza chiara. Filippo Lucignano, dopo essersi consegnato alle forze dell’ordine intervenute sul posto, è stato così dichiarato in stato d’arresto per l’omicidio del fratello, e dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.

