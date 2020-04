Prete derubato di quasi 1 milione di euro. Condannati Vescovo, perpetua e marito

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato condannato ad un anno e quttro mesi di reclusione Valentino Di Cerbo, ex Vescovo della Diocesi di Alife-Caiazzo, per il reato di circonvenzione di incapace commesso ai danni del sacerdote Giuseppe Leone, morto nel corso del processo. Condanne a due anni per la perpetua dell’ex vescovo, Rosa D’Abrosca, e per il marito di quest’ultima, Giovanni Fevola.

Gli altri due imputati sono stati riconosciuti colpevoli di aver approfittato delle pessime condizioni di salute, sia fisiche che mentali, di Leone, per farsi dare da quest’ultimo la somma di quasi 900mila euro (894.636 euro); soldi che Leone avrebbe movimentato dal suo conto tra il 2012 e il 2013 trasferendoli sui conti di Di Cerbo e i suoi collaboratori.

L’ex vescovo e gli altri due imputati si sono sempre difesi sostenendo che Leone avrebbe agito nel pieno delle sua facoltà fisiche e mentali quando decise di dare i soldi a Di Cerbo affinché li usasse per la Diocesi, mentre la Procura di Santa Maria Capua Vetere, secondo quanto riporta Il Mattino, ha sempre affermato il contrario, ovvero che Leone avrebbe agito contro la sua reale volontà e i suoi interessi.

Una volontà emersa prima che le sue condizioni peggiorassero, quando aveva deciso di donare i suoi soldi ad istituzioni benefiche diverse dalla Diocesi di Alife. Ed invece, con la malattia, i tanti soldi accumulati in una vita, sono finiti proprio alla Diocesi dell’Alto-Casertano; ma ciò, ha deciso il giudice, sarebbe avvenuto con inganno e sotterfugi, approfittando di un uomo che non aveva più le capacità per decidere dei suoi beni.

