Prima litiga con 4 persone poi picchia i poliziotti: arrestato napoletano

NAPOLI – Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Salita Capodimonte cinque persone che discutevano animatamente e le hanno controllate. Una di queste, alla richiesta dei poliziotti di fornire le proprie generalità, ha dato in escandescenze e li ha minacciati ed aggrediti colpendoli fino a quando è stato bloccato.

Francesco Panaro, 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni nonché denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, l’uomo e gli altri quattro che erano con lui sono stati sanzionati per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19.

