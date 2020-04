Provano ad introdurre droga nel carcere di Poggioreale: pacco scoperto dalla Penitenziaria

By redazione

NAPOLI – Hanno provato a fare entrare nel carcere di Poggioreale circa 100 grammi di hashish ma il piano è fallito. Il pacco contenente lo stupefacente è stato scoperto dagli agenti della Polizia Penitenziaria. A rendere noto l’accaduto è Luigi Castaldo, vicepresidente regionale del sindacato Osapp Campania.

«Da sempre – dichiara – il carcere è lo specchio della società e, purtroppo, in questo travagliato periodo storico la criminalità cerca con ogni mezzo di beneficiare delle probabili defaillance dello Stato. Come sempre il plauso va alla Polizia penitenziaria che, nonostante l’attenzone al Covid-19, non si distoglie dai compiti istituzionali».

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui