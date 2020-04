Qualiano, blitz dei NAS in un supermercato: disposta la chiusura

QUALIANO – In Qualiano, a conclusione degli accertamenti urbanistici ed edilizi effettuati presso il locale Ufficio Tecnico i militari del NAS, dovendo riscontrare gli adempimenti di cui ad una pregressa “diffida” intimata in occasione di precedente verifica igienico sanitaria, collaborati da personale dell’ASL NAPOLI 2 NORD hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un immobile avente destinazione d’uso “agricola” e non regolarizzabile per gli usi in campo alimentare.

Nelle more dei provvedimenti definitivi della competente autorità amministrativa. Il provvedimento adottato veniva esteso anche ad un gazebo posto sul retro del supermercato, utilizzato per lo stoccaggio delle acque minerali, in quanto attivato in assenza di SCIA.