Qualiano, buoni spesa per famiglie in crisi. Partono presentazioni domande anche via whatsapp

💶 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗕𝗨𝗢𝗡𝗜 𝗦𝗣𝗘𝗦𝗔 𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗘𝗥𝗜 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗦𝗜𝗧𝗔’ 𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗡 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗔𝗚𝗜𝗢 𝗘𝗖𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜𝗖𝗢📄 Le domande potranno pervenire in tre modi:✔️ via Mail✔️ consegna a mano al Comune✔️ via Whatsapp (inviando una foto)Qui il modulo per fare richiesta e tutti dettagli ➡️ https://bit.ly/3dOfsdB

Posted by Raffaele de Leonardis – Sindaco di Qualiano on Wednesday, 1 April 2020