Qualiano, intensificati i controlli anticoronavirus: carabinieri bloccano tutti i veicoli in marcia

Operazione capillare dei militari dell’Arma per scovare chi va in giro senza comprovate esigenze

QUALIANO – Aumentano i controlli anti-contagio per il coronavirus. Le strade sono presiedute da posti di blocco delle forze dell’ordine che continuano a controllare i cittadini che circolano in strada.

Questa mattina una vera e propria serrata dei carabinieri c’è stata anche a Qualiano. Un’auto dei carabinieri e una stazione mobile per la verifica dei dati hanno bloccato tutte le auto in transito e stanno controllando tutti i veicoli in marcia. Chi esce, lo ricordiamo, deve avere comprovate esigenze lavorative o deve dimostrare che sta andando a fare la spesa o in farmacia. Il tutto deve essere attestato da una auto dichiarazione che i cittadini devono avere già con se’.

