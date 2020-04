Qualiano, tre nuovi casi positivi al Coronavirus: salgono a 10 i contagiati

By Antonio Galluccio

Si tratta di due persone già in attesa di esito del tampone e di una terza che ha scoperto la positività dai test rapidi

QUALIANO – Tre nuovi tamponi positivi a Qualiano. Si tratta di due persone in attesa di risposta per il quale anche il sindaco aveva avvisato di attendere l’esito del test e di una terza persona la cui conunicazione è arrivata nell’ultim’ora al sindaco.

Una di queste due nuove persone è un familiare di una persona già contagiata.

La terza invece è una operatrice sanitaria risultata positiva ai test rapidi effettuati dall’ASL. Quest’ultima risulta asintomatica. In questi minuti sono in corso le ricostruzioni per individuare le persone con cui è stata a contatto.