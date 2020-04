Qualiano, un altro contagiato da Covid-19. Due clinicamente guariti e 94 in isolamento

QUALIANO – Un altro contagiato da Coronavirus, è il dodicesimo. Ad annunciarlo è il sindaco di Qualiano con un video sui propri canali social. De Leonardis rivela che si tratta di una persona che lavora in una casa di cura di Napoli e che la sua positività era già nota e si attendeva solo l’ufficialità. La persona è in isolamento già da più di due settimane.

Il sindaco nella prima parte del suo video sprona poi i cittadini a restare in casa per non essere costretti a partecipare ad altri funerali sul territorio, come quello che ha coinvolto il 54enne Nicola Topo. L’uomo – che lavorava all’Asl di Giugliano – è morto lunedì all’ospedale di Frattamaggiore dove era stato ricoverato a seguito della sua positività al tampone.

Non ci sono solo cattive notizie, però. Il primo cittadino ha rivelato che due dei pazienti contagiati sono clinicamente guariti e per i quali si attende solo il doppio tampone che ne rilevi la negatività. Tutti i tamponi, invece, che erano in attesa di risultato sono stati tutti negativi.

Nel contempo, però – dichiara sempre il sindaco – a Qualiano ci sono 94 persone in isolamento perchè con familiari contagiati o perchè sono venuti a contatto con persone positive al Covid-19.

QUI LE PAROLE DEL SINDACO DE LEONARDIS