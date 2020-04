Qualiano, un altro giovane positivo al Coronavirus: salgono a 11 i contagiati

By Antonio Galluccio

QUALIANO – Un altro tampone positivo al Covid-19 a Qualiano. “Ad essere contagiato stavolta è un giovane asintomatico di 30 anni che ha avuto contatti con due persone positive di Villaricca: la madre ed il padre della sua fidanzata. Anche quest’ultima – residente coi genitori a Villaricca- è in attesa del risultato del tampone”. A rivelarlo è il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis.

“Il giovane è stato sottoposto al tampone alla stazione mobile allestita all’Ospedale San Giuliano di Giugliano – continua il sindaco – Il 30enne si è auto isolato dal 15 marzo scorso, da quando, cioè, ha saputo della positività dei genitori della propria fidanzata. Non ha avuto contatti esterni, quindi, da quasi tre settimane”.

“Intanto, uno solo degli altri dieci cittadini di Qualiano contagiati dal Coronavirus resta ricoverato in ospedale. Gli altri 10 sono tutti in buone condizioni e restano in isolamento nelle proprie abitazioni”.