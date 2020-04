By Antonio Galluccio

E’ quanto comunica il sindaco Raffaele De Leonardis che poi fa un aggiornamento sull’attuale situazione in città

Qualiano, un altro tampone positivo al Coronavirus: in totale sono 15 i contagiati

QUALIANO – Un altro cittadino di Qualiano contagiato dal Covid-19. Si tratta di una donna di 61 anni che è già in isolamento domiciliare. La donna si era rivolta alla guardia medica dopo aver accusato alcuni sintomi del virus. E’ quanto comunica il sindaco Raffaele De Leonardis che fa un aggiornamento sull’attuale situazione. In questo momento il totale dei positivi da inizio emergenza è di 15 qualianesi, di cui 1 guarito ed un deceduto. Sono in isolamento, invece, 85 persone.

Attualmente, quindi, sul territorio ci sono 13 persone positive, di queste nessuna è ricoverata in ospedale. Contiamo in questo weekend di avere altre buone notizie sul numero dei guariti.

Il sindaco, poi, si rivolge direttamente ai suoi cittadini: “L’emergenza non è finita, nonostante i dati stiano scendendo. Allentando la presa si rischia di tornare a numeri allarmanti. Prego tutti i cittadini di osservare in modo rigido le prescrizioni contenute del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Ieri il sindaco De Leonardis è stato ospite della nostra trasmissione insieme a Giuseppe Ercole che ha raccontato la sua esperienza da primo e attualmente unico guarito di Qualiano dal Coronavirus. CLICCA QUI PER RIVEDERE LA TRASMISSIONE

LA GRAFICA COI NEMERI DELL’EMERGENZA A QUALIANO