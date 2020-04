By redazione

La raccolta non era pubblica ma interna

Raccolta fondi per poliziotto ucciso, la Questura chiarisce: “Non abbiamo avviato nulla”

NAPOLI – Con riferimento ad alcune notizie diffuse oggi da un’agenzia di stampa, si specifica, per dovere di informazione, che la Questura di Napoli non ha avviato alcuna “raccolta fondi” pubblica a favore della famiglia del compianto collega Pasquale Apicella, e che quella citata è una circolare interna, non destinata alla divulgazione, volta ad aderire alle numerose richieste di informazioni di dipendenti intenzionati a sostenere la famiglia del collega.

