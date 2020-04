By redazione

Rapina aggravata, in manette 45enne: su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo

NAPOLI -Sabato sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato, mentre passeggiava in via Cesare Rosaroll, Filip Prochazka, 45enne ceco, destinatario di mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Praga il 28 febbraio 2012, poiché condannato alla pena di 3 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione per rapina aggravata.