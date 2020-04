Rapina, evasione e violenza a pubblico ufficiale: preso latitante. Aveva documenti falsi

By redazione

L’uomo è stato trasportato in carcere

ORTA DI ATELLA – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), in Orta di Atella (CE), hanno proceduto all’arresto, in flagranza del reato di possesso di documenti di identificazione falsi, di S. C. cl. 1986, domiciliato a Orta di Atella.

I militari dell’Arma, nel corso della perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto, nella disponibilità dell’uomo, una carta d’identità contraffatta riportante le generalità di altra persona, ma con apposta la foto dell’arrestato.

Nel corso degli immediati accertamenti, inoltre, è emerso che lo stesso è gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Napoli – ufficio esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione per i reati di rapina, lesioni, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Napoli tra il 2016 e il 2018.

S.C. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui