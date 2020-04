Fa rapina in banca ma si ferisce e lascia il proprio sangue: arrestato giovane di Giugliano

SAN VITTORE (FROSINONE) – Un ventenne originario di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stato ritenuto responsabile di una rapina in banca avvenuta nell’ottobre del 2018 a San Vittore, in provincia di Frosinone. All’epoca dei fatti il ragazzo era minorenne, e stando alle ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Cassino che il 22 aprile lo hanno tratto in arresto, si era introdotto in una filiale della Banca di credito cooperativo insieme a un complice, armato di cacciavite e con il volto nascosto, riuscendo a sottrarre 4.800 euro da una cassa aperta.

A tradire i due in primo luogo l’accento, i testimoni hanno raccontato di averli sentiti parlare con cadenza campana. Attraverso l’impianto di videosorveglianza, poi, i militari hanno potuto raccogliere altri dettagli sui due, ma la prova schiacciante, che ha consentito l’arresto, è stato il ritrovamento di tracce di sangue sul luogo del crimine. Uno dei due giovani, infatti, nella foga si era ferito alla testa. Le prove di laboratorio, e l’analisi del DNA, hanno consentito di chiudere il cerchio su uno dei due ragazzi, dopo che i carabinieri avevano ristretto il campo dei sospetti, osservando il modus operandi dei rapinatori.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui