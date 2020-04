“Rapinata con la scusa delle mascherine”, poi la smentita: ecco come è andata

OSTIA – “Stanno girando delle persone che, con la scusa di dover consegnare delle mascherine donate dal comune, si introducono in casa. Sono armati. Avvisate quante più persone possibile di non aprire a nessuno sconosciuto”. E’ il testo di un messaggio che nelle ultime ore sta circolando su diverse chat. Al momento non risulterebbero a Roma denunce per episodi simili, ma il messaggio è diventato virale. Nel pomeriggio è circolato sul web un video con le immagini di un arresto di tre rapinatori effettuato dai carabinieri a Ostia con il commento che era stata usata la scusa della consegna delle mascherine per introdursi nell’abitazione. Particolare smentito sia dai carabinieri sia, secondo quanto si è appreso, dalla vittima della rapina.

I FATTI

Un’anziana di 71 anni rientra a casa dopo aver fatto la spesa e viene rapinata nella sua abitazione da tre persone. E’ accaduto ad Ostia poco dopo le 14 dove su segnalazione di un vicino, i Carabinieri della Compagnia di Ostia e dell’ 8º Reggimento Lazio hanno sorpreso tre persone, di origine sudamericana, che si erano introdotti nell’abitazione dell’anziana al secondo piano di un palazzo in via delle Zattere. I tre avevano legato l’anziana, minacciandola con un cacciavite, e rubato gioielli e altri oggetti.

All’arrivo dei Carabinieri, uno di loro ha tentato la fuga gettandosi dal balcone dell’abitazione ed è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi tra gli insulti dei residenti. Gli altri due sono stati bloccati dai Carabinieri sul balcone. La refurtiva è stata recuperata e la donna non ha riportato conseguenze. Poi, mentre le pattuglie si allontanavano con i banditi a bordo, dai cittadini sono partiti gli applausi per i carabinieri al grido di “bravi ragà, bravi” e “grandi”.