Regione Campania: bonus per le famiglie con under 15, pubblicato l’avviso

CAMPANIA – Questa mattina sul sito della Regione Campania è stato pubblicato l’avviso pubblico per le misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 07.04.2020 “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania”

Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 07.04.2020 “Piano di dettaglio delle misure del “Piano per l’emergenza Socio-Economica della Regione Campania” allegato 1

Decreto 198 del 17/4/20 in pubblicazione sul prossimo Burc



MISURA: INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI LA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SARÀ ACCESSIBILE A PARTIRE DALLE ORE 09.00 DEL 27 APRILE 2020 FINO ALLE ORE 24.00 DEL 07 MAGGIO 2020

