Regione Campania, borse studio per gli studenti: da oggi via alle domande

CAMPANIA – Da questa mattina alle 8.00 la Regione Campania ha aperto la piattaforma d’accesso per presentare la domanda per le borse studio da 300 euro per l’anno scolastico 2019-2020. Il termine ultimo sarà il 7 maggio, l’accesso è previsto dalle ore 8.00 alle 22.00 e dalle 9.00 alle 15.00 per il giorno della scadenza.

Il bando è rivolto alle studentesse e agli studenti che frequentano le scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e private ‘paritarie’) presenti sul territorio della Regione Campania. L’assegnazione di 23.560 borse di studio, ognuna dal valore di 300 euro hanno come unico scopo consentire l’acquisto di libri di testo, prodotti, beni e servizi finalizzati a concedere maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Possono farne richiesta coloro che sono in possesso dell’attestazione ISEE 2020 (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 15.748,48.

