Riapertura pizzerie per consegne a domicilio, Sorbillo prima esulta e poi fa dietrofront: “Noi non apriamo”

NAPOLI – Stabilita la riapertura delle pizzerie per la giornata del 27 aprile: il servizio si baserà esclusivamente sulla consegna a domicilio dei cibi ordinati. Tuttavia, la decisione ha suscitato reazioni differenti: alcuni, infatti, hanno preferito optare per la non apertura. Tra questi è presente anche Gino Sorbillo che, negli ultimi tempi, si è fatto portavoce di tutte le pizzerie campane che chiedevano a gran voce al Presidente Vincenzo De Luca di poter fare consegne a domicilio. A marzo aveva anche sostenuto di dover chiudere quattro locali per colpa dell’affitto troppo alto.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha deciso di consentire il servizio a domicilio dal 27 aprile per pizzerie, ristoranti, gelaterie e pasticcerie possono consegnare il cibo d’asporto. Sono consentite infatti le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri dalle ore 16,00 alle ore 22,00. Sorbillo inizialmente aveva esultato per la riapertura delle pizzerie scrivendo: “Da lunedì cibo d’asporto consentito in Campania. Grazie Presidente”. Ma dopo due giorni, ha deciso di non aprire le sue pizzerie e non consegnerà cibo d’asporto, pubblicando un post su Facebook: “Buon lavoro a tutti coloro che ricominceranno a lavorare con il delivery del cibo in Campania da lunedì 27 aprile. Noi per ora non lo effettueremo, non riapriremo, ci sistemeremo e ci confronteremo per valutare le altre problematiche da segnalare sempre e solo per il bene di TUTTE le attività di ristoro” – scrive il noto pizzaiolo napoletano.

Una decisione che ha sorpreso ma che è stata condivisa anche dai proprietari di altre strutture: in Campania sono molti, tra ristoranti e bar, che hanno deciso per ora di non riaprire parzialmente a causa degli elevati i costi di gestione del personale, inferiori rispetto alle possibili entrate.

