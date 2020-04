Riaperture scuole, Mattarella: “Chiuse fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato”

ITALIA – Giorgio Mattarella in questo periodo di emergenza per il coronavirus, dove la vita di tutti, studenti compresi ha subito dei radicali cambiamenti ha voluto dare un messaggio a tutti rassicurandoli e soprattutto garantendo la riapertura delle scuole solo quando il pericolo sarà passato.

“Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che nessuno avrebbe immaginato. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite. Oltre all’angoscia per i lutti dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini. Anche la vostra vita è, improvvisamente, cambiata. Le scuole di tutto il Paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato; e non sarà possibile riaprirle in sicurezza”. Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in un videomessaggio

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK