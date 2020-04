Rischia la sedia a rotelle se non operato urgentemente. “Aiutateci a trovare un chirurgo””

MATELICA (MACERATA) – Arriva direttamente alla nostra redazione l’appello disperato di una famiglia residente a Metelica, in provincia di Macerata ma originaria di Napoli. Un uomo di 37 anni, zio della signora che ci ha contattato, ha urgentemente bisogno di un intervento chirurgico a causa di un’ernia cervicale. Intervento che doveva essere eseguito circa due mesi fa all’ospedale di Pesaro ma che, a causa del Coronavirus, è stato spostato a data da destinarsi.

Pochi giorni fa però, il trentasette ha avuto dei malori ed è stato costretto ad allettarsi. Intervenuti i sanitari del 118, gli hanno somministrato degli antidolorifici. La famiglia si è immediatamente messa in contatto con il medico che avrebbe dovuto eseguire l’operazione, il quale ha dato risposta negativa ed ha specificato che al momento, a causa del Coronavirus, l’operazione è possibile eseguirla esclusivamente in una clinica privata di Bologna al costo di 7.500,00 euro. Soldi che al momento la famiglia non è in grado di raccogliere.

Dopo la richiesta di denaro da parte del professionista, i familiari del paziente si sono messi in contatto anche con altri medici, tutti però hanno cercato ingenti somme di denaro per eseguire l’operazione sempre in cliniche private. In ultimo, i parenti hanno contattato un medico di Napoli, che però ha chiesto la modica cifra di 10.000,00 euro.

Al momento non c’è disponibilità di tanto denaro ed il trentasettenne e i familiari sono alla disperata ricerca di un neurochirurgo che possa operare. Le persone in questione sono disposte anche a pagare ma non certamente le cifre di cui prima abbiamo scritto.

Nel caso in cui, l’operazione non dovesse essere eseguita a breve, c’è l’altissimo rischio che il paziente resti paralizzato a vita su di una sedia a rotelle.

Se ci sono medici disponibili ad eseguire l’operazione, non esitino a contattarci.

