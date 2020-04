By Ciro De Liddo

Riuniti in casa per una festa di compleanno: sanzionate 7 persone

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Caccioppoli a Cardito poiché era stata segnalata la presenza di più persone in un’abitazione.

I poliziotti, giunti sul posto unitamente ad una pattuglia dell’Esercito Italiano, hanno accertato la presenza di sette adulti e alcuni minori, di nuclei familiari diversi, intenti a festeggiare il compleanno di due bambini.

I sette sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

COMUNICATO STAMPA

FOTO DI REPERTORIO

