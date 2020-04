Runner corre in spiaggia, un carabiniere gli si avvicina e lui scappa: multato pesantemente

PESCARA – E’ costata 4mila euro di multa la fuga improvvisata di un runner sulla spiaggia a Pescara. E’ accaduto ieri. Un giovane, visibile in tuta rossa in un video girato dal balcone di un’abitazione di fronte al mare, è intento a fare footing sulla spiaggia quando gli si avvicina una Carabiniere, quasi certamente per redarguirlo o multarlo in seguito all’inosservanza del decreto delle misure anti-contagio da Covid-19. Il giovan runner, però, anzichè fermarsi, ha accelerato alla vista del militare che ha, dapprima, inseguito il trasgressore e si è poi fermato. Il ragazzo è stato successivamente identificato e multato per 4mila euro.

